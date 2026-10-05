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Ещенко назвал ценным продление контракта Барко со «Спартаком»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко с клубом.

«Молодцы, что продлили. Но он не самый важный игрок сейчас. Скорее, один из важнейших. Барко — хороший футболист, но не он же один играет на поле. Но то, что они к этому долго шли и договорились, — это ценно», — сказал Ещенко «СЭ».

Новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024-го. Аргентинец провел за команду 79 матчей, забил 23 гола и отдал 19 результативных передач. В мае 2026 года полузащитник завоевал со «Спартаком» Кубок России.

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Андрей Ещенко
Эсекьель Барко
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