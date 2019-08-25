Звонимир Шарлия: «В двух играх ЦСКА взял только два очка. Это было ужасно»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия после победы над «Ахматом» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что было сложно выходить на замену в первом тайме, но он справился.

— Перед игрой с «Ахматом» мы помнили, что в прошлом матче потеряли очки. В двух играх добыли только два очка, и это была ужасная ситуация. Поэтому понимали, что нужно выигрывать. Я доволен игрой, здорово, что мы победили, — рассказал Шарлия.

— Как оцените гол Мариу Фернандеса?

— Мариу прекрасен, защитники не могут выстоять против него. Он очень вовремя забил, и после этого появилось больше свободных зон. Благодаря этому мы смогли забить еще.

— Довольны тем, как вышли на замену?

— Да, я доволен. В первом тайме тяжело сразу включаться и входить в игру без разминки, но я считаю, что хорошо вышел.

— Что у вас с рукой?

— Мне было очень больно в том моменте. Я сделал подкат, рука пошла по газону и соперник наступил мне на руку, но оказалось, что все в порядке. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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