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В матче ЦСКА — «Ахмат» арбитр не назначил два пенальти в разные стороны

16:41
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал два эпизода в матче 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом».

— В игре ЦСКА — «Ахмат» было два момента, которые вызывали у нас вопросы. Что касается столкновения Одисе Роши и Игоря Дивеева, то это 11-метровый удар. Видимо, арбитр не видел всех деталей единоборства. Второй момент — с Федором Чаловым и Антоном Швецом. В этой ситуации тоже следовало назначить пенальти. (Александр Рогулев)

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