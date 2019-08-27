Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Instagram подвел итоги первых семи туров чемпионата России. По его словам, результаты и турнирное положение команд его очень удивляют. Напомним, сразу пять команд лидируют с одинаковым количеством очков.

— Российская Премьер-Лига в этом году продолжает удивлять не только результативным футболом, но и количеством турнирных интриг, — написал Геркус. -

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1. По итогам семи туров лидерство в чемпионате делят сразу пять команд. Стартовав уверенно, «Зенит» в двух матчах подряд не забивает ни одного гола, набирает одно очко и позволяет догнать себя четырем конкурентам. Топ-интрига! Безусловно, на команде сказалось отсутствие у бровки Сергея Семака вместе с дисквалификацией Дриусси. Очевидно, питерцам сейчас не хватает креатива в атаке. Да и Азмун явно не на пике.

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2. Равнозначной неожиданностью является наличие в пятерке лидеров «Спартака». После ужасной игры с «Сочи» и поражения в Тамбове многие уже успели списать красно-белых со всех счетов. Но нет. Логичная трансферная кампания преобразовалась в качественное усиление здесь и сейчас. Шюррле с первого матча потащил партнеров за собой, Тил серьезно разнообразил игру в атаке. Бакаев добавил эмоций. Жиго — красавец. Все эти факторы привели к тому, что «Спартак» выиграл в дерби и вырвал на характере матч в Самаре. Команда Кононова среди лидеров — Интрига!

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3. «Краснодар» после чувствительного поражения в Греции никак не выглядел фаворитом матча с «Локо». Но второй тайм показал, что «быки» умеют держать удары судьбы. «Краснодар» не только отыгрался, но и, несмотря на жесткий график игр, нашел в себе силы доминировать в борьбе за лидерство. Команда Мусаева даже в стесненных обстоятельствах способна навязывать свою игру.

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4. «Локомотив» ещё несколько туров назад отставал от «Зенита» на 5 очков, а перед матчем в Краснодаре узнал, что может стать единоличным лидером чемпионата. Железнодорожники даже повели в счете и были близки к промежуточному лидерству в чемпионате. Но вновь не удалось удержать преимущество. И все же возвращение в число лидеров воспринимаю для «Локо» в качестве позитивного момента. Могли оторваться от конкурентов, а могли и проиграть. В целом, результат по игре.