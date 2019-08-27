Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод со столкновением защитника «Спартака» Георгия Джикии с форвардом «Крыльев Советов «Александром Соболевым в матче 7-го тура чемпионата России.

— К сожалению, у нас нет подробного повтора, мы видели то же, что было в телевизионной трансляции. В данном моменте помощь шла главного арбитра от резервного. Смысл ситуации в том, что Джикия находился чуть сзади Соболева. Оба игрока получили повреждения в результате столкновения, им оказывали помощь. Резервный арбитр все видел. Естественно, ни о каком предупреждении речи не идет. Если о кто-то говорит об обратном, нужно какое-то видеодоказательство. Мы своим арбитрам доверяем. (Александр Рогулев)

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