Российская премьер-лига назвала тройку самых посещаемых матчей седьмого тура.

На первом месте матч «Ростов» — «Рубин» (2:1) — 35031 болельщик. Второе место у игры «Крылья Советов» — «Спартак» (1:2) — 32286 болельщиков. На третьей позиции игра «Краснодар» — «Локомотив» (1:1) — 31231 болельщик.

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