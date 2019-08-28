Матч «Ростов» — «Рубин» стал самым посещаемым в седьмом туре премьер-лиги
09:22
Российская премьер-лига назвала тройку самых посещаемых матчей седьмого тура.
На первом месте матч «Ростов» — «Рубин» (2:1) — 35031 болельщик. Второе место у игры «Крылья Советов» — «Спартак» (1:2) — 32286 болельщиков. На третьей позиции игра «Краснодар» — «Локомотив» (1:1) — 31231 болельщик.
?? Три самых посещаемых матча 7-го тура #РПЛ— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 28, 2019
? @rostovfc — @fcrk: 35031 болельщик
? @fckssamara — @fcsm_official: 32286 болельщиков
? @FCKrasnodar — @fclokomotiv: 31231 болельщик
??? pic.twitter.com/5Xt9ALZySJ
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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