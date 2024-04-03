Звезда сериала «Слово пацана» даст автограф-сессию перед матчем «Зенит» — «Балтика»

Встреча 23-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика» состоится в воскресенье, 7 апреля, в Санкт-Петербурге (начало — 16.30).

Перед началом игры болельщиков ждет обширная развлекательная программа на «Газпром Арене».

В числе активностей будет автограф-сессия актера Леона Кемстача, исполнителя одной из главных ролей (Андрея «Пальто») в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».