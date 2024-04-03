Мохеби — о дружбе с Азмуном: «Он мне как брат. Раз в неделю звонок или текстовое сообщение»

Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с соотечественником Сердаром Азмуном.

«Часто общаюсь с Сердаром Азмуном. Раз в неделю звонок или текстовое сообщение. Он мне как брат. И так же как Мехди Тареми, всегда меня успокаивает, напутствует. Готов ли стать иранской легендой, как Азмун? На самом деле, хотел бы провести один-два хороших сезона, а дальше посмотрим», — сказал Мохеби «СЭ».

Мохеби попал в символическую сборную четвертьфинала Кубка Азии.

25-летний футболист забил гол в четвертьфинале Кубка Азии против Японии (2:1). Также в символическую сборную попал его партнер по сборной — экс-форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун.