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Сегодня, 16:36

Мохеби — о дружбе с Азмуном: «Он мне как брат. Раз в неделю звонок или текстовое сообщение»

Зарина Халимхонова
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Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с соотечественником Сердаром Азмуном.

«Часто общаюсь с Сердаром Азмуном. Раз в неделю звонок или текстовое сообщение. Он мне как брат. И так же как Мехди Тареми, всегда меня успокаивает, напутствует. Готов ли стать иранской легендой, как Азмун? На самом деле, хотел бы провести один-два хороших сезона, а дальше посмотрим», — сказал Мохеби «СЭ».

Мохеби попал в символическую сборную четвертьфинала Кубка Азии.

25-летний футболист забил гол в четвертьфинале Кубка Азии против Японии (2:1). Также в символическую сборную попал его партнер по сборной — экс-форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун.

Сердар Азмун
Футбол
Мохаммад Мохеби
Сборная Ирана по футболу
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Константин Тюкавин

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Спартак

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