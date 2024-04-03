Бессмертный вернулся в общую группу «Динамо»

Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо» Станислав Бессмертный восстановился после травмы и сегодня впервые тренировался наравне с партнерами, готовясь к ближайшим играм.

20-летний правый защитник бело-голубых получил перелом ключицы 11 февраля в контрольном матче на сборах.

В текущем сезоне Бессмертный провел 9 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил мяч и сделал голевую передачу.