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Зиньковский интересен «Зениту», «Краснодару» и киевскому «Динамо»

13:02
Антон Зиньковский. Фото ФК «Крылья Советов»
Антон Зиньковский. Фото ФК «Крылья Советов»
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По данным «СЭ», Антон Зиньковский покинет «Крылья Советов» во время летнего трансферного окна. Наибольший интерес к 24-летнему полузащитнику проявляет «Зенит».

Питерцы могут оставить Зиньковского у себя или отдать на какое-то время в аренду в «Сочи» для дальнейшего развития. У игрока в контракте с самарцами прописана стоимость, за которую его можно выкупить — чуть менее миллиона долларов.

Также интерес к Зиньковскому проявляют «Краснодар» и киевское «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в чемпионате России и отметился 8 голевыми передачами. (Константин Алексеев, Игорь Рабинер)

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