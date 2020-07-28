Зиньковский интересен «Зениту», «Краснодару» и киевскому «Динамо»

По данным «СЭ», Антон Зиньковский покинет «Крылья Советов» во время летнего трансферного окна. Наибольший интерес к 24-летнему полузащитнику проявляет «Зенит».

Питерцы могут оставить Зиньковского у себя или отдать на какое-то время в аренду в «Сочи» для дальнейшего развития. У игрока в контракте с самарцами прописана стоимость, за которую его можно выкупить — чуть менее миллиона долларов.

Также интерес к Зиньковскому проявляют «Краснодар» и киевское «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в чемпионате России и отметился 8 голевыми передачами. (Константин Алексеев, Игорь Рабинер)