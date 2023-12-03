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Сегодня, 15:45

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белых футболках с синими шортами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комплект гостевой формы «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стало известно, в какой форме сыграют футболисты «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Зенит» выйдет на поле в белых футболках и синих шортах. Хозяин поля «Локомотив» сыграет в зеленым футболках.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий начало матча «Локомотив» — «Зенит» перенесен на 30 минут — с 16:30 на 17:00. Отмечается, что это не является окончательным решением.

В 16:00 команды с делегатом выйдут на поле и примут решение о возможном дальнейшем переносе матча.

Первоначально игра должна была состояться в 16.30 мск, теперь старт назначен на 17.00.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
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