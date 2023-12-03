Мендес отпраздновал забитый гол «Ростову» прыжком в сугроб

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес отпраздновал гол в 17-м туре РПЛ с «Ростовом» прыжком в сугроб.

Мендес забил на 68-й минуте с передачи Федора Чалова. После этого он побежал к кромке поля и прыгнул в сугроб.

По ходу матча идет сильный снегопад. Персонал с лопатами расчищает линии штрафной.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию встречи.