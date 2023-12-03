«Краснодар» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд

«Краснодар» и «Оренбург» объявили стартовые составы перед матчем 17-го тура РПЛ. Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по мск.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кокшаров, Олусегун.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гогличидзе, Сидоров, Перес, Капленко, Оганесян, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.