«Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 19-го тура чемпионата России 2 марта, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Зенит» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

По итогам 18 туров РПЛ команда Сергея Семака с 36 очками занимает 2-е место в чемпионате России. Красно-белые идут на 5-м месте в первенстве страны, в их активе — 30 баллов.

Прогноз и ставки на матч читайте на нашем материале.

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