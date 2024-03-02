«Краснодар» упустил победу над «Рубином»

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«Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» в матче 19-го тура РПЛ — 1:1.

У «быков» гол на 36-й минуте забил Олакунле Олусегун. На 90-й минуте защитник казанцев Рустамджон Ашурматов сравнял счет.

Команда Владимира Ивича набрала 39 очков и оторвалась от «Зенита» (36) в турнирной таблице РПЛ. Питерцы 2 марта примут «Спартак».

«Рубин» с 29 очками — на 6-й строчке.