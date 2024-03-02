Деменко: «Плохо, когда легионеры заполняют места наших футболистов»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал зимнюю трансферную кампанию сине-бело-голубых.

«Те ребята, которые ушли из «Зенита», действительно могут быть потерей. Тот же Круговой — сильный, качественный игрок, воспитанник свой. Легионеры — это все хорошо, но я понимал бы, если бы человек был сильнее на голову. Считаю, Круговой вообще никому не уступал. Вопрос доверия, опять же. Считаю, что это плохо, когда легионеры заполняют места наших футболистов. Но это, в любому случае, выбор тренера. У них стоит задача стать чемпионами, но еще никто не знает, как все пойдет дальше. Считаю, нужно вводить какие-то ограничения, чтобы так не было. Пусть у них будет хоть 20 легионеров в заявке, но в составе на матч должно быть не больше пяти. Тогда мы будем воспитывать своих хороших, интересных ребят», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 туров.