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2 марта, 10:15

«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 2 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 2 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Клаудиньо («Зенит»).
Фото Global Look Press

2 марта состоится главный поединок 19-го тура РПЛ — «Зенит» против «Спартака». Встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ» начнут прямую трансляцию с 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
02 мар, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Аналитики не верят в гостей: победу москвичей предложили за 5.52, что составляет примерно 18% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.61 (59%). Котировка на ничью — 4.24 (23%).

Триумф сине-бело-голубых с форой (-1) доступен за 1.99. Коэффициент на Ф2(+1) — 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.25. Опция «обе забьют» представлена за 1.72, обратный вариант — за 2.11.

В первом круге петербуржцы прихлопнули «Спартак» на «Лукойл Арене» (3:1). Рынок на то, что парни Сергея Семака снова отличатся больше двух раз, оценили в 2.08.

Родриго и&nbsp;Винисиус (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Винисиус и его товарищи — в гостях у любимого клиента. У «Валенсии» нет шансов даже на гол престижа в ворота «Реала»

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Команда Гильермо Абаскаля отправилась в Санкт-Петербург на фоне негативных новостей вокруг задержания Квинси Промеса и недопуска домашней арены к играм РПЛ. Но даже без инфошума и медийного давления поединки на «Газпром Арене» для красно-белых — настоящая пытка. В трех сезонах подряд москвичи получили от сине-бело-голубых минимум по три гола (1:3, 1:7, 2:3). В первом круге парни Сергея Семака тоже загрузили сопернику почти дежурную тройку (3:1). За время зимней паузы Клаудиньо и компания наверняка соскучились по родным зрителям и готовы к тому, чтобы как следует покуражиться в стартовой домашней встрече.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 2.08 (если хозяева отличатся ровно дважды, будет возврат).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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