2 марта состоится главный поединок 19-го тура РПЛ — «Зенит» против «Спартака». Встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ» начнут прямую трансляцию с 18.30 мск.

Аналитики не верят в гостей: победу москвичей предложили за 5.52, что составляет примерно 18% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.61 (59%). Котировка на ничью — 4.24 (23%).

Триумф сине-бело-голубых с форой (-1) доступен за 1.99. Коэффициент на Ф2(+1) — 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.25. Опция «обе забьют» представлена за 1.72, обратный вариант — за 2.11.

В первом круге петербуржцы прихлопнули «Спартак» на «Лукойл Арене» (3:1). Рынок на то, что парни Сергея Семака снова отличатся больше двух раз, оценили в 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Команда Гильермо Абаскаля отправилась в Санкт-Петербург на фоне негативных новостей вокруг задержания Квинси Промеса и недопуска домашней арены к играм РПЛ. Но даже без инфошума и медийного давления поединки на «Газпром Арене» для красно-белых — настоящая пытка. В трех сезонах подряд москвичи получили от сине-бело-голубых минимум по три гола (1:3, 1:7, 2:3). В первом круге парни Сергея Семака тоже загрузили сопернику почти дежурную тройку (3:1). За время зимней паузы Клаудиньо и компания наверняка соскучились по родным зрителям и готовы к тому, чтобы как следует покуражиться в стартовой домашней встрече.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 2.08 (если хозяева отличатся ровно дважды, будет возврат).