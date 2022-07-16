«Зенит» предложил 14 миллионов евро за венгерского защитника «Фенербахче» Солои

«Зенит» может подписать защитника «Фенербахче» Атиллу Солои, сообщает As Marca.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил 14 миллионов евро за 24-летнего венгра.

На футболиста также претендуют «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».

Солои выступает за «Фенербахче» с января 2021 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за турецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.