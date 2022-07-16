«Зенит» предложил 14 миллионов евро за венгерского защитника «Фенербахче» Солои
«Зенит» может подписать защитника «Фенербахче» Атиллу Солои, сообщает As Marca.
По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил 14 миллионов евро за 24-летнего венгра.
На футболиста также претендуют «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».
Солои выступает за «Фенербахче» с января 2021 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за турецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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1
|Химки
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|0
|1
|0
|1-1
|1
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2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1
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