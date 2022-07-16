Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 09:10

В матче ЦСКА — «Урал» произошла замена главного арбитра

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В матче 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» произошла замена главного арбитра, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Изначально на матче должен был работать Кирилл Левников, но вчера, 15 июля после приезда в Москву у него поднялась температура. Вместо Левникова главным судьей будет Виталий Мешков, который был заявлен на игру как ВАР.

Вместо Мешкова в качестве ВАР на матче будет работать Евгений Кукуляк.

Обновленный состав судейской бригады на игру ЦСКА — «Урал» выглядит следующим образом: главный судья — Виталий Мешков, ассистенты — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный судья — Роман Сафьян, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Николай Богач.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 16 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 15.00 (мск).

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2903
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Мешков
Кирилл Левников
18
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
«Сапсан» не обещали. «Локомотив» рассказал о планах на сезон, сохранении Дмитрия Баринова и следующих трансферах клуба
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Николсона из клуба
В «Динамо» подтвердили, что Slava Marlow выступит перед матчем с «Ростовом»
Камышев: «Первое место «Химок» в этом сезоне? Почему нет!»
«Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова
В «Химках» хотят улучшить результаты команды по сравнению с прошлым сезоном в РПЛ
Садыгов заявил, что пока не приступал к оформлению Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Химок» Садыгов — о ничьей с «Зенитом»: «Мы потеряли два очка»

«Зенит» предложил 14 миллионов евро за венгерского защитника «Фенербахче» Солои
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости