В матче ЦСКА — «Урал» произошла замена главного арбитра
В матче 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» произошла замена главного арбитра, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Изначально на матче должен был работать Кирилл Левников, но вчера, 15 июля после приезда в Москву у него поднялась температура. Вместо Левникова главным судьей будет Виталий Мешков, который был заявлен на игру как ВАР.
Вместо Мешкова в качестве ВАР на матче будет работать Евгений Кукуляк.
Обновленный состав судейской бригады на игру ЦСКА — «Урал» выглядит следующим образом: главный судья — Виталий Мешков, ассистенты — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный судья — Роман Сафьян, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Николай Богач.
Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 16 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 15.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1