В матче ЦСКА — «Урал» произошла замена главного арбитра

В матче 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» произошла замена главного арбитра, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Изначально на матче должен был работать Кирилл Левников, но вчера, 15 июля после приезда в Москву у него поднялась температура. Вместо Левникова главным судьей будет Виталий Мешков, который был заявлен на игру как ВАР.

Вместо Мешкова в качестве ВАР на матче будет работать Евгений Кукуляк.

Обновленный состав судейской бригады на игру ЦСКА — «Урал» выглядит следующим образом: главный судья — Виталий Мешков, ассистенты — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный судья — Роман Сафьян, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Николай Богач.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 16 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 15.00 (мск).