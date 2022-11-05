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Судейство

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«Зенит» — «Ахмат»: в ворота чемпиона за игру рукой не назначен пенальти. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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1/2

На 26-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» после удара Артема Тимофеева в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с рукой или руками Дмитрия Чистякова. Арбитр Павел Кукуян с той позиции, которую он занимал, не мог увидеть всех деталей. Судья в итоге продолжил игру.

Позднее ему пришлось взять паузу, чтобы видеоассистенты Игорь Панин и Константин Шаламберидзе провели проверку. Они не нашли нарушения правила в действиях зенитовского защитника — Кукуян возобновил матч, не назначив 11-метровый удар.

«Зенит» — «Ахмат».

К сожалению, повторы, показанные во время первого тайма и перерыва, не позволяют однозначно утверждать, что же произошло в штрафной площади «Зенита». Можно предположить, что мяч по очереди попал в правую (ладонь) и левую руки (кисть). Или же контакт произошел с левой рукой и животом футболиста. В любом случае при повороте Чистякова вправо обе руки были отставлены и немного увеличивали площадь тела.

Получается, что у судейской бригады были основания наказать зенитовцев 11-метровым ударом.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Павел Кукуян
10
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
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