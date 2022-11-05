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Сегодня, 17:45

ЦСКА — «Нижний Новгород»: Фукс выйдет в стартовом составе

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА на своем поле примет «Нижний Новгород» в матче 16-го тура чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

В основе красно-синих выйдет защитник Бруно Фукс, который регулярно пропускает матчи из-за различных травм.

ЦСКА: Акинфеев, Бруно Фукс, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Гайич, Обляков, Мендес, Медина, Зделар, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Каптилович, Мойзес, Мухин, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Агапов, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Набиуллин, Масоэро, Жигулев, Шарипов, Рыбчинский, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Янсане.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

 11
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
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Спартак

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