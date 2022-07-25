Сильянов высказался о ничьей с «Локомотивом»: «Такие матчи случаются. Не опускаем голову, идем дальше»

Защитник «Ростова» Александр Сильянов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча против «Локомотива» в рамках 2-го тура РПЛ (2:2).

«Потеряли два очка? Это футбол, все бывает. Такие матчи тоже случаются. Надо не опускать голову и идти дальше. Так просто получилось. Что сказал Карпин? А вот это не важно», — сказал Сильянов «СЭ».

После этого матча на счету «Ростова» 2 очка. В следующем туре команда на домашнем поле сыграет с «Химками». Матч пройдет 31 июля.