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Сильянов: «В «Ростове» я получаю игровую практику. Не могу сказать, что вернусь в «Локо»

Сильянов рассказал, почему решил перейти в «Ростов»
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Александр Сильянов в разговоре с «СЭ» объяснил решение уйти в аренду в клуб из Ростова-на-Дону.

«Всегда приятно возвращаться на стадион «Локомотива». Уход в «Ростов»? Я принял такое решение, потому что тут я получаю игровую практику. Поэтому решил так продолжить карьеру. Аренда с правом выкупа, я так решил. Не могу сказать, что вернусь в «Локомотив». Пока я этого не знаю», — сказал Сильянов «СЭ».

Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды 18 января 2022 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился 2 результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

4 июля футболист снова ушел в аренду в «Ростов».
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