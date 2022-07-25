Сильянов: «В «Ростове» я получаю игровую практику. Не могу сказать, что вернусь в «Локо»

Защитник «Ростова» Александр Сильянов в разговоре с «СЭ» объяснил решение уйти в аренду в клуб из Ростова-на-Дону.

«Всегда приятно возвращаться на стадион «Локомотива». Уход в «Ростов»? Я принял такое решение, потому что тут я получаю игровую практику. Поэтому решил так продолжить карьеру. Аренда с правом выкупа, я так решил. Не могу сказать, что вернусь в «Локомотив». Пока я этого не знаю», — сказал Сильянов «СЭ».

Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды 18 января 2022 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился 2 результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.