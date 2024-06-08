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Сегодня, 18:41

Агент Гюнтера заявил, что защитник готов приехать в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, рассказал о будущем своего клиента.

«К Кораю действительно есть интерес из России, он готов приехать сюда. Это одна из опций для нас. Какие клубы? Пока не хотелось бы называть», — цитирует Акана «РБ Спорт».

Во второй половине минувшего сезона 29-летний немец на правах аренды выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Он провел за команду 10 матчей, не отличившись результативными действиями.

Контракт Гюнтера с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 850 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Верона
ФК Фатих Карагюмрюк
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