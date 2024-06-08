Агент Гюнтера заявил, что защитник готов приехать в РПЛ

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, рассказал о будущем своего клиента.

«К Кораю действительно есть интерес из России, он готов приехать сюда. Это одна из опций для нас. Какие клубы? Пока не хотелось бы называть», — цитирует Акана «РБ Спорт».

Во второй половине минувшего сезона 29-летний немец на правах аренды выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Он провел за команду 10 матчей, не отличившись результативными действиями.

Контракт Гюнтера с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 850 тысяч евро.