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Сегодня, 15:40

Валуев спрогнозировал уменьшение легионеров в российском спорте: «Они же все хотят валюту...»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Николай Валуев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Депутат Госдумы РФ бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев в интервью «СЭ» в кулуарах ПМЭФ высказал предположение, что в ближайшем будущем количество иностранных спортсменов в российских профессиональных клубах будет сокращаться.

В мае председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал количество иностранцев в российских футбольных клубах, призвав «сделать все, чтобы на поле выходили наши ребята».

«Профессиональным клубам нельзя запрещать набирать легионеров... На то они и профессиональные клубы. Именно они решают, какой будет состав у команды и кто там получит возможность играть. Но тут есть еще проблема правильного подхода по выращиванию своих игроков. Они же у нас в юниорском и молодежном возрасте порой рвут всех в Европах. А куда потом деваются все эти ребята? Надо давать им возможности для роста. И, наверное, в скором времени мы будем все чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна», — сказал Валуев.

В настоящий момент по регламенту, принятому в 2022 году, в заявках клубов РПЛ могут находиться 13 легионеров, 8 из которых имеют право одновременно выходить на поле.

Николай Валуев. «Не стоит героизировать поездку нейтральных россиян на Олимпиаду». Николай Валуев — о выступлении без флага в Париже-2024

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
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Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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