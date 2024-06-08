Валуев спрогнозировал уменьшение легионеров в российском спорте: «Они же все хотят валюту...»

Депутат Госдумы РФ бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев в интервью «СЭ» в кулуарах ПМЭФ высказал предположение, что в ближайшем будущем количество иностранных спортсменов в российских профессиональных клубах будет сокращаться.

В мае председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал количество иностранцев в российских футбольных клубах, призвав «сделать все, чтобы на поле выходили наши ребята».

«Профессиональным клубам нельзя запрещать набирать легионеров... На то они и профессиональные клубы. Именно они решают, какой будет состав у команды и кто там получит возможность играть. Но тут есть еще проблема правильного подхода по выращиванию своих игроков. Они же у нас в юниорском и молодежном возрасте порой рвут всех в Европах. А куда потом деваются все эти ребята? Надо давать им возможности для роста. И, наверное, в скором времени мы будем все чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна», — сказал Валуев.

В настоящий момент по регламенту, принятому в 2022 году, в заявках клубов РПЛ могут находиться 13 легионеров, 8 из которых имеют право одновременно выходить на поле.