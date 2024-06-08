Друг Промеса рассказал о настроении нападающего «Спартака»

Предприниматель Павел Курьянов, который является другом нападающего «Спартака» Квинси Промеса рассказал о диалоге с форвардом.

«Квинси скучает, хочет играть в «Спартаке», — цитирует бизнесмена Mash во время ПМЭФ-2024.

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.

Промес выступает за московский клуб с 2021 года. В первой части сезона 32-летний игрок провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.