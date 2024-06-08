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Булыкин оценил переход Мертенса в «Факел»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер полузащитника Дилана Мертенса в «Факел».

«В Голландии много молодых кадров, которых выращивают, а потом продают по всему миру. Там тренеры-селекционеры умеют найти хороших футболистов.

Правда, бэкграунд именно этого футболиста у меня вызывает сомнение. Это не топ-футболист, но и «Факел» — не топ-команда, а потому он может им пригодиться. Ему нужно усиление, но я больше за привлечение российской молодежи, чем за иностранцев сомнительного уровня», — цитирует Булыкина Metaratings.

«Факел» объявил о подписании контракта с 29-летним голландцем 6 июня. Ранее хавбек играл в чемпионате Болгарии за «Ботев», проведя 74 матча, забив 6 мячей и отдав 5 голевых передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.

Источник: Metaratings
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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 1 : 1
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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