Булыкин: «Хотел бы видеть Александра Кержакова в РПЛ»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что хотел бы видеть Александра Кержакова в РПЛ.

«Вот Кержакова хотелось бы видеть тренером в российском чемпионате. Он игрок с большой буквы, внес огромную лепту в развитие нашего футбола. Я не думаю, что известные в прошлом российские футболисты так уж безнадежны в роли тренеров, как об этом думают. При правильной постановке дела, отношении к ним в клубах они способны расти и прогрессировать не хуже иностранных специалистов», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Кержаков возглавил «Кайрат» 29 мая 2024 года. После десяти туров команда идет на втором месте в таблице премьер-лиги с 18 очками.