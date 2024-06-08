Агент — о будущем Дркушича: «После Евро-2024 рассмотрим все варианты»

Футбольный агент Младен Ратковица поделился мнением о будущем защитника «Сочи» Вани Дркушича.

«К Ване есть интерес, однако до официальных предложений дело не дошло. Ждем окончания Евро, после чего будем смотреть на варианты», — цитирует агента «РБ Спорт».

24-летний словенец в прошлом сезоне провел за «Сочи» 24 матча и забил 2 гола.