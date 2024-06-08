Экс-нападающий Шмаров: «Положительно отнесусь, если Сергеев перейдет в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о нападающем «Зенита» Иване Сергееве.

«Положительно отнесусь к Сергееву, если он окажется в «Спартаке». Россиянин потому что придет и будет играть.

Чем мне игра Сергеева нравится? Ничем она мне не нравится, мне никто не нравится вообще. Просто этот человек умеет завершать атаки», — цитирует Шмарова Legalbet.