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Красич объяснил причину увольнения Федотова из ЦСКА

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера.

«В российском футболе многое поменялось, и поэтому не многие игроки из Европы сейчас едут в РПЛ. Даже с учетом этого ЦСКА при Федотове играл хорошо. Но все равно мы понимаем, что такой клуб хочет быть первым в России, а все остальные на вторых и третьих местах. Конечно, Федотов выиграл кубок России, и все думали, что при нем ЦСКА станет только лучше, но, как я говорил, такой большой клуб всегда хочет иметь в своей копилке больше золотых медалей чемпионата», — цитирует Красича Sport24.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

Источник: Sport24
Милош Красич
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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