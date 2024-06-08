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Скрипченко: «У минского «Динамо» партнерские взаимоотношения со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях клуба со «Спартаком».

«Дружеские отношения со «Спартаком»? Наверное, будет правильнее будет назвать эти отношения партнерскими на уровне клубов. Здесь получилось взаимовыгодное сотрудничество. У нас был удачный опыт привлечения в наши ряды Даниила Зорина, который помог нам стать чемпионами страны. Когда от нас ушли ведущие нападающие, мы обратили внимание на Павла Мелешина. Он пришел к нам после сборов в ОАЭ. Ему потребовался какой-то период на адаптацию, мы его получше узнали. Считаю, что он нам помог. Так что мы им довольны», — сказал Скрипченко «СЭ».

Также главный тренер минского «Динамо» оценил возможность дальнейшего привлечения в команду игроков российских клубов.

«Футболист, который приезжает к нам, должен быть по своему потенциалу сильнее наших ребят. Если будут достойные ребята, которые смогу усилить нашу команду, мы будем рады видеть их в своих рядах. Это касается не только футболистов «Спартака», — добавил Скрипченко.

Ранее менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов подтвердил, что нападающий Павел Мелешин вернулся из аренды в минское «Динамо».

19-летний форвард сыграл 10 матчей за белорусскую команду, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Вадим Скрипченко
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
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