Кафанов считает, что личные проблемы не повлияют на игру Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал психологическое состояние голкипера национальной команды Матвея Сафонова.

7 июня Сафонов вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч против Белоруссии (4:0).

«По той истории мы не общались. Он себя чувствует нормально, это не повлияло на его подготовку к матчу. Как вы заметили, он играл очень уверенно. Я думаю, на игру его это не повлияет, психология у него очень крепкая», — цитирует Кафанова ТАСС.

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого может сорваться трансфер Сафонова в «ПСЖ».