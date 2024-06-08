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Кафанов считает, что личные проблемы не повлияют на игру Сафонова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал психологическое состояние голкипера национальной команды Матвея Сафонова.

7 июня Сафонов вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч против Белоруссии (4:0).

«По той истории мы не общались. Он себя чувствует нормально, это не повлияло на его подготовку к матчу. Как вы заметили, он играл очень уверенно. Я думаю, на игру его это не повлияет, психология у него очень крепкая», — цитирует Кафанова ТАСС.

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого может сорваться трансфер Сафонова в «ПСЖ».

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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