Игнатьев считает, что Антон Миранчук может выиграть конкуренцию в «Зените»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в «Зенит».

«Просто играть в футбол, без каких-либо задач и целей — это удел не сильных, а я все-таки причисляю Миранчука к действительно сильным игрокам, поэтому думаю, что Антон может выиграть конкуренцию за место в основе «Зенита», ему это по силам», — цитирует Игнатьева Legalbet.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает в конце июня. Ранее появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».

В минувшем сезоне Миранчук провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.