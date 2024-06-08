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Сегодня, 15:00

Зырянов: «Не представляю, что будет, когда «Зенит» станет показывать отличный футбол на протяжении всего сезона»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона.

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.

«Молодцы. Даже при не очень хорошей игре, как отмечали разные специалисты, мы выиграли требл. Это супер! Не представляю, что будет, когда команда станет показывать отличный футбол на протяжении всего сезона», — сказал Зырянов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и в 11-й раз в истории.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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