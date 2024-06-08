Зырянов: «Не представляю, что будет, когда «Зенит» станет показывать отличный футбол на протяжении всего сезона»

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона.

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.

«Молодцы. Даже при не очень хорошей игре, как отмечали разные специалисты, мы выиграли требл. Это супер! Не представляю, что будет, когда команда станет показывать отличный футбол на протяжении всего сезона», — сказал Зырянов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и в 11-й раз в истории.