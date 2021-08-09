Защитник «Нижнего Новгорода» Миладинович переведен из реанимации в обычную палату

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович переведен из реанимации в обычную палату. Его состояние улучшилось, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Миладинович получил повреждение после жесткого столкновения в воздухе с форвардом «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Защитник был в крови. Врачи несколько минут оказывали помощь футболисту, после чего на электрокаре увезли с поля к машине скорой помощи.

Миладиновича доставили в Боткинскую больницу, там ему наложили швы.