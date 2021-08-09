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Защитник «Нижнего Новгорода» Миладинович переведен из реанимации в обычную палату

15:58
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Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович переведен из реанимации в обычную палату. Его состояние улучшилось, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Миладинович получил повреждение после жесткого столкновения в воздухе с форвардом «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Защитник был в крови. Врачи несколько минут оказывали помощь футболисту, после чего на электрокаре увезли с поля к машине скорой помощи.

Миладиновича доставили в Боткинскую больницу, там ему наложили швы.

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Иван Шитик все материалы автора

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