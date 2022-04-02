Живоглядов поделился впечатлениями от первого тайма против «Спартака» под снегопадом

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Нужно максимально упростить игру? Да, конечно, поле все равно засыпало снегом. В обороне — ничего страшного, а впереди уже надо будет что-то придумывать. Нет ли ощущения, что «Спартак» быстрее приспособился к условиям? Не сказал бы.

Думаю, минут 30 мы выглядели лучше, а они перехватили инициативу в последние 15 минут. Мы уже перестали подбирать вторые мячи, стали делать нелепые ошибки в центре. Из-за этого и получилась такая неразбериха в защите. Нет ли ощущения, что игра идет до гола? Как пойдет. Если кто-то пропустит, то вряд ли захочет проигрывать», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Живоглядов.

Изначально матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но игру перенесли из-за снегопада в Москве. Встреча началась в 20.30 по московскому времени.