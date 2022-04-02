«Арбитр сделал все четко, молодец». Хусаинов — об отмененном голе Промеса в матче «Спартак» — «Локомотив»
Бывший арбитр Хусаинов похвалил работу судей в моменте с отмененным голом Промеса
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отмену гола нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за офсайда в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».
«В момент передачи мяча был момент вне игры. Сейчас все на откуп арбитрам, учитывая, что мы играем без офсайдных линий. Повышенная концентрация внимания должна быть у арбитров. Что и было до появления ВАР. Если человек способен, то и без ВАР разберется. Арбитр сделал все четко, молодец», — сказал Хусаинов «СЭ».
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|
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