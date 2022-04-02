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Судейство

Сегодня, 21:34

«Арбитр сделал все четко, молодец». Хусаинов — об отмененном голе Промеса в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший арбитр Хусаинов похвалил работу судей в моменте с отмененным голом Промеса
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отмену гола нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за офсайда в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

«В момент передачи мяча был момент вне игры. Сейчас все на откуп арбитрам, учитывая, что мы играем без офсайдных линий. Повышенная концентрация внимания должна быть у арбитров. Что и было до появления ВАР. Если человек способен, то и без ВАР разберется. Арбитр сделал все четко, молодец», — сказал Хусаинов «СЭ».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
5
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
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Уфа

 15
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Федор Смолов

Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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