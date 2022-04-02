Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отмену гола нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за офсайда в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

«В момент передачи мяча был момент вне игры. Сейчас все на откуп арбитрам, учитывая, что мы играем без офсайдных линий. Повышенная концентрация внимания должна быть у арбитров. Что и было до появления ВАР. Если человек способен, то и без ВАР разберется. Арбитр сделал все четко, молодец», — сказал Хусаинов «СЭ».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».