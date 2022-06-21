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Джикия — про презентацию Бакаева: «Я не осуждаю PR-группу «Зенита», но если это было без его ведома, это подстава»

Джикия прокомментировал видео, которым «Зенит» представил Бакаева
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник и капитан «Спартак» Георгий Джикия прокомментировал видео, которым «Зенит» представил Зелимхана Бакаева.

«Мне многие скинули то видео. Этот момент не обсуждали. Думаю, Зелимхану задали достаточно вопросов. Ему будут напоминать это. Не хочется трогать эту тему. Ему и так тяжело. Не понятно, почему презентация такого футболиста происходит так. Я не осуждаю PR-группу «Зенита». Но если это было без его ведома, это подстава. Это жизнь, так бывает», — сказал Джикия.

Напомним, что «Зенит» в социальных сетях анонсировал переход Бакаева фрагментом архивной записи, на которой игроки академии «Спартака» исполняют кричалки «Зенит» — моя судьба, среди действующих лиц — 16-летний Бакаев.

25-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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