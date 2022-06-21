Защитник и капитан «Спартак» Георгий Джикия прокомментировал видео, которым «Зенит» представил Зелимхана Бакаева.

«Мне многие скинули то видео. Этот момент не обсуждали. Думаю, Зелимхану задали достаточно вопросов. Ему будут напоминать это. Не хочется трогать эту тему. Ему и так тяжело. Не понятно, почему презентация такого футболиста происходит так. Я не осуждаю PR-группу «Зенита». Но если это было без его ведома, это подстава. Это жизнь, так бывает», — сказал Джикия.

Напомним, что «Зенит» в социальных сетях анонсировал переход Бакаева фрагментом архивной записи, на которой игроки академии «Спартака» исполняют кричалки «Зенит» — моя судьба, среди действующих лиц — 16-летний Бакаев.

25-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.