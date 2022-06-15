«Зенит» анонсировал переход Бакаева: экс-игрок «Спартака» показал «стрелку»

«Зенит» в социальных сетях анонсировал переход полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Ранее генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что клуб подписал контракт с 25-летним игроком.

На ролике, опубликованном в Telegram «Зенита» игрок показал «стрелку» — указал на эмблему питерского клуба.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.