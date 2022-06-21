Бывший нападающий сборной Югославии Саво Милошевич оценил назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

17 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом.

«Мне сложно быть объективным, поскольку Славиша мой друг, с которым мы бок о бок играли с 1992 года, — приводит слова Милошевича Sport24. — Несомненно, Йоканович — это один из лучших сербских тренеров с отличным опытом работы в Европе и мире. У меня нет сомнений в том, что у него все получится в «Динамо». Конечно, для него это новая лига. Ему нужно будет время. Но я знаю его философию, что он думает о футболе, какой стиль его игры. Знаю, какой он профессионал. Есть много факторов, от которых зависит его работа, но уверен, что у него все получится в московском клубе и он не подведет».

Также экс-нападающий вспомнил о работе Йокановича в «Партизане».

«Первая работа Йокановича была в «Партизане» больше десяти лет назад. Я помню, как все были удивлены тем, как Славиша выдержал то давление. В Сербии тем, кто тренируют «Партизан» и «Црвену Звезду», всегда тяжело. А потом у него был замечательный старт в Англии. Он был тренером сразу нескольких команд из этой страны — это уже мировой опыт! Это один из лучших людей и друзей в моей жизни! Очевидно, если он поехал в Россию, то он уважает эту страну, ее людей и чемпионат. Если бы ему ничего не нравилось, Славиша бы никогда туда не поехал», — сказал он.

Соглашение «Партизана» с Йокановичем рассчитано на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.