Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:10

Милошевич: «Йоканович — один из лучших сербских специалистов. У него все получится в «Динамо»

Милошевич оценил назначение Йокановича на пост главного тренера «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий сборной Югославии Саво Милошевич оценил назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

17 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом.

«Мне сложно быть объективным, поскольку Славиша мой друг, с которым мы бок о бок играли с 1992 года, — приводит слова Милошевича Sport24. — Несомненно, Йоканович — это один из лучших сербских тренеров с отличным опытом работы в Европе и мире. У меня нет сомнений в том, что у него все получится в «Динамо». Конечно, для него это новая лига. Ему нужно будет время. Но я знаю его философию, что он думает о футболе, какой стиль его игры. Знаю, какой он профессионал. Есть много факторов, от которых зависит его работа, но уверен, что у него все получится в московском клубе и он не подведет».

Также экс-нападающий вспомнил о работе Йокановича в «Партизане».

«Первая работа Йокановича была в «Партизане» больше десяти лет назад. Я помню, как все были удивлены тем, как Славиша выдержал то давление. В Сербии тем, кто тренируют «Партизан» и «Црвену Звезду», всегда тяжело. А потом у него был замечательный старт в Англии. Он был тренером сразу нескольких команд из этой страны — это уже мировой опыт! Это один из лучших людей и друзей в моей жизни! Очевидно, если он поехал в Россию, то он уважает эту страну, ее людей и чемпионат. Если бы ему ничего не нравилось, Славиша бы никогда туда не поехал», — сказал он.

Соглашение «Партизана» с Йокановичем рассчитано на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-21-savo-miloshevich-yokanovich-odin-iz-luchshikh-serbskikh-spetsialistov-u-nego-vse-poluchitsya-v-dinamo
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Прохина: «Не было диалога с «Зенитом» на тему выкупа Данилы из «Ростова»
Защитник «Спартака» Маслов объяснил, почему так долго лечил травму
Джикия — про презентацию Бакаева: «Я не осуждаю PR-группу «Зенита», но если это было без его ведома, это подстава»
Источник: «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере нападающего Сарвели
Джикия: «Больших изменений в «Спартаке» не будет, в плане трансферов все пройдет точечно»
Джикия: «До последнего допускал, что Бакаев останется. Футболка «Зенита» ему не идет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере нападающего Сарвели

Защитник «Спартака» Маслов объяснил, почему так долго лечил травму
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости