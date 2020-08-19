«Надеемся, он долечится и скоро вернется в строй». Тренер «Спартака» о Кокорине
18:48
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал ничью в матче 3-го тура Тинькофф-РПЛ с «Уфой» (1:1).
— Команда быстро вернула контроль над игрой, несмотря на пропущенный матч, — сказал Хинкель. — Были моменты как в первом, так и во втором тайме. Заработали очков в выездном матче. Едем с чистой совестью домой и готовимся к следующей игре. К ребятам претензий нет. Были голевые моменты, их было немало. Мы еще проанализируем игру, но в позиционной игре мы выглядели неплохо.
— Почему не прилетел Кокорин?
— У него остается мышечная проблема. Надеемся, он долечится и скоро вернется в строй. (Дмитрий Зеленов)
Следующий матч «Спартак» проведет 23 августа против «Локомотива».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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