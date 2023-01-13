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Сегодня, 18:25

Аршавин: «Я бы хотел, чтобы интриги не было вообще и чтобы «Зенит» уверенно побеждал»

Алина Савинова
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Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона.

— Какие ожидания от второй части сезона? Тяжело «Зениту» находить мотивацию в условиях лидерства с большим отрывом от конкурентов?

— Ну, я бы хотел, чтобы интриги не было вообще. И чтобы «Зенит» уверенно побеждал. А как в итоге будет — не знаю, приводят «Известия» слова Аршавина.

— Нынешний состав позволяет без особых проблем удержать отрыв? Или еще нужны усиления?

— Мы всегда хотим усиливаться. И работа в этом направлении не прекращается. А возможность взять или не взять нового игрока зависит от многих факторов. И тут бывает по-разному, есть ли достойные варианты для усиления или нет.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

 

 

Источник: https://iz.ru/1453774/aleksei-fomin/nam-ne-dadut-sygrat-na-chempionate-mira-2026
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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