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Сегодня, 18:05

Камоцци назвал сильные качества нового защитника «Спартака» Дуарте

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» высказался о переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

«Это интересный игрок, силен в воздушной игре, хороший выбор позиции, грамотно обороняется один в один. Но иногда он поднимается слишком высоко. Это может стать проблемой», — сказал Камоцци «СЭ».

Дуарте — воспитанник «Серро Портеньо», он был капитаном парагвайского клуба. На его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 107 матчах за команду.

13 января стало известно, что 22-летний игрок подпишет с московским клубом контракт до июня 2027 года.

ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
3
2
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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