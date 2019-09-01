Юрий Жирков: «В чем мой секрет? В детстве с мамой разносил почту, приходилось быстро бегать»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в матче 8-го тура чемпионата России (1:0). 36-летний футболист провел единственный мяч.

— Была подача углового, мяч отскочил на дальнюю штангу, где я стоял, — цитирует официальный сайт «Зенита» Жиркова. — Пришлось подработать и пробить. Хорошо получилось!

— Такое впечатление, что мяч полетел против законов физики — пробили с левой, и мяч пошел не по внешней, а по внутренней траектории. Как так получилось? Сразу приняли решение?

— Думаю, это происходит автоматически. Было удобно пробить левой ногой, получилось, наверное, хорошо.

— Вы с самого начала матча были одним из тех игроков, кто получал удовольствие — вы финтили, подбрасывали мяч — как вам это удалось? Как вы вышли на эту игру?

— Не знаю, на матчи со «Спартаком» игроки сами настраиваются. Это центральный матч тура, перед игрой получили мощный заряд от болельщиков, которые проводили нас в аэропорту. Спасибо им! Хорошая поддержка!

— Какие мысли, если не секрет, до вашего гола, когда мяч влетел в ворота «Зенита»?

— Я видел, что Бакаев подыграл себе рукой и был уверен на сто процентов, что гол отменят.

— Прозвучала фраза: Юрий Жирков — по-прежнему лучший. В чем секрет Юрия Жиркова, которому удается оставаться в топе?

— Не знаю. Не знаю, что сказать,

— Йога? Медитация? Или просто тренировки?

— В детстве с мамой я разносил почту, она быстро ходила, а мне приходилось за ней быстро бегать. Наверное, в этом секрет.

— Два исторических момента. «Зенит» впервые выиграл на «Открытие Арене». Вы помнили об этом до игры?

— Да, все то время, что я в команде, мы здесь или проигрывали, или играли вничью, ни разу не побеждали, но когда это случается. Очень хорошо, что выиграли, спасибо всем ребятам.

— Второй момент: Сергей Семак впервые выиграл у «Спартака» в качестве тренера. Перед матчем что-то особенное ощущали или все было как обычно?

— Как обычно готовились к игре — ничего особенного.

— Стычка на последних секундах — это нервы?

— Меня не было на поле, не знаю. Наверное, нервы, скорее всего. Очень важная игра, очень нужная победа.