Нагорных: «Нам приятно и полезно, что Дзюба с нами»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

— Не боитесь, что по окончании сезона Дзюбу кто-то уведет, если не продлите контракт сейчас?

— «Локомотив» — боевая единица, Артему нравится находиться в нашем клубе. И нам приятно и полезно, что Дзюба с нами. Ему нравится тренировочный процесс, команда.

— Можно ли его назвать самым низкооплачиваемым игроком «Локомотива»?

— Не хотел бы вдаваться в подробности, но по месячной заработной плате он находится на среднем уровне.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона.