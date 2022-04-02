Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не знаю, как можно играть в такую погоду. Я был уверен, что игру перенесут на другой день. Это не только опасно для здоровья футболистов, но и настроения нет никакого играть при такой погоде. На мяч налипает снег, он не скачет, плохо движется. Какой футбол? У Ваноли в РПЛ в пяти матчах три поражения? Что же в этом хорошего. Какая разница какой тренер, ведь так и остались на девятой, десятой строчке», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Локомотив» (37 очков) после домашней победы идет пятым в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает десятое место (27 очков).