Рыбус о матче со «Спартаком»: «Мне уже приходилось играть в таких условиях. Ничего страшного»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями после завершения матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

— Мне уже приходилось играть в таких условиях. Ничего страшного. Пару лет назад против «Спартака» был похожий матч в снегу.

— Есть ли у «Локо» шансы попасть в тройку?

— Конечно, да. Рецепт успеха очень прост — нам нужно набирать очки в каждом матче.

«Спартак» с 27 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (37 очков) идет пятым.