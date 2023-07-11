«Спартак» готов заплатить за футболиста «Тоттенхэма» Санчеса не больше 10 миллионов евро

«Спартак» предложил «Тоттенхэму» за трансфер защитника Давинсона Санчеса 8-10 миллионов евро, утверждает Legalbet.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что московский клуб предложил «шпорам» 15 миллионов евро за футболиста.

10 июля появилась информация о том, что «Галатасарай» следом за «Спартаком» сделал предложение английской команде по переходу защитника.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.