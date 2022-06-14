Габулов: «Йокановича нельзя назвать топ-тренером европейского уровня»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением о возможном назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера московского клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые договорились о заключении контракта с 53-летним сербом.

«Скажу откровенно, мне немного известно о Йокановиче, и сложно составить однозначное впечатление о его уровне, — приводит слова Габулова RT. — Но мы видим, что Славиша практически не работал в ведущих лигах, за исключением 12 матчей в чемпионате Англии с «Фулхэмом», и не достигал там успехов. То есть Йокановича нельзя назвать топ-тренером европейского уровня. С другой стороны, в текущих условиях они, к сожалению, в Россию и не поедут. Но если серба пригласили в «Динамо», значит, вдумчиво проанализировали его работу и стиль, которого он придерживается».

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.